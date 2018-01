Canadá alerta para risco de novos atentados na Indonésia A embaixada do Canadá na Indonésia alertou os seus cidadãos contra atentados terroristas que poderão ocorrer "em breve" em locais como igrejas e hotéis de quatro cidades indonésias. Numa circular recebida hoje e enviada na sexta-feira, a embaixada afirma ter "recebido informações críveis segundo as quais terroristas poderão preparar ataques em Jacarta, Manado, Balikpapan e Batam, que ocorrerão em breve". A embaixada apela aos seus cidadãos para que sejam "extremamente prudentes" e evitem freqüentar hotéis de luxo, igrejas, bares e restaurantes, que fazem parte do grupo de locais de risco.