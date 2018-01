Canadá anuncia moratória da dívida de países vítimas do tsunami O Canadá anunciou ontem a moratória no pagamento da dívida dos países afetados pelo maremoto de domingo. O ministro de Assuntos Exteriores, Pierre Pettigrew, disse que a medida ajudará os países a enfrentar a crise e começar a reconstrução. Pettigrew disse também que o Canadá espera que os 19 países do Clube de Paris adotem decisão similar, quando se reunirem dia 12 de janeiro. Os principais devedores do Canadá no sudeste asiático são Indonésia (US$ 448 milhões), Índia (US$ 200 milhões), Sri Lanka (US$ 82,5 milhões) e Tailândia (US$ 21,5 milhões). O governo do Canadá prometeu também uma contribuição inicial de mais de 33 milhões de dólares ao fundo de ajuda às vítimas do desastre. Pelo menos 38 turistas canadenses estão desaparecidos em conseqüência do maremoto na Tailândia. Três morreram. As informações são da agência Efe.