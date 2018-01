Canadá anuncia normalização das relações com Cuba O Canadá anunciou hoje que enviará a Havana seu secretário de Estado para a América Latina, Denis Paradis, assim normalizando as relações de alto nível entre os dois países após o congelamento iniciado em 1999, quando Cuba desconsiderou um pedido canadense de clemência para quatro dissidentes que foram presos. Paradis visitará Havana entre segunda e quarta-feiras da próxima semana para manter encontros com funcionários cubanos. A porta-voz da Chancelaria canadense, Nadia del Campo, explicou hoje que o governo do primeiro-ministro Jean Chrétien decidiu retomar as relações depois que os quatro dissidentes, detidos no início de 1999, completaram sua pena. O incidente sobre os dissidentes colocou "um pouco de gelo do norte" - tal como explicou Chrétien na ocasião ? sobre as relações entre o Canadá e Cuba, que são comercialmente boas apesar do embargo imposto à ilha pelos EUA, aliado-chave de Ottawa. As medidas tomadas em 1999, quando Cuba ignorou o pedido de clemência apresentado pelo próprio Chrétien, "não tinham por objetivo ser permanentes", disse Del Campo.