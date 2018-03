Canadá denuncia bloqueio dos EUA a venda para o Iraque O governo americano está bloqueando as exportações para o Iraque de automóveis e ambulâncias montados no Canadá. A empresa Impala havia chegado a um acordo para vender ao Iraque 30 mil automóveis e, em seguida, assinou um contrato para a venda de outros milhares de veículos construídos em Oshawa, na província de Ontário. Mas Washington bloqueou a operação, remetendo-se a uma lei segundo a qual se uma fábrica estrangeira utiliza componentes americanos o projeto deve obedecer às regulamentações dos EUA que controlam as exportações. A mesma sorte teve a venda ao Iraque de 1.500 ambulâncias.