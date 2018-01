Canadá isola fazenda onde houve caso de gripe avícola A gripe agrícola chega ao Canadá, onde um caso da doença foi registrado. De acordo com o ministro da Saúde canadense, Pierre Pettigrew, a fazenda onde o caso foi encontrado já está isolada e as autoridades federais e locais estão monitorando a situação classificada como de alta prioridade. Pettigrew também afirmou que até o momento não há ligação da doença com humanos. "A Agência da Saúde Canadense está trabalhando em conjunto com o Departamento de Agricultura e o governo da província da Columbia Britânica. As coisas estão sob controle", disse o ministro.