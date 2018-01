Canadá: Liberais vão formar governo da província do Quebec O federalista Partido Liberal do Quebec (PLQ) ganhou as eleições realizadas na província, mas teve um apoio bem menor que na votação anterior e ficou com apenas sete deputados a mais que o segundo maior partido, o conservador Ação Democrática do Quebec (ADQ). Os resultados provisórios indicam que o PLQ terá 48 dos 125 deputados da Assembléia Nacional, o Parlamento provincial. Serão 24 a menos que na legislatura passada. O grande ganhador da noite foi o ADQ, liderado por Mario Dumont. O partido passou de cinco deputados para cerca de 41, com mais de um 31% dos votos. O segundo partido mais votado nas eleições anteriores, o independentista Partido Quebequense, de Andre Boisclair, terminou em terceiro lugar, com 28% dos votos e 36 deputados, nove a menos que antes. O ADQ soube capitalizar o descontentamento do eleitorado quebequense com os dois partidos tradicionais da província e quebrou o bipartidarismo que caracterizava o seu sistema político. É a primeira vez desde 1878 que a província será governada por um partido que não conta com a maioria absoluta no Parlamento. Também pela primeira vez o Partido Quebequense não conseguiu superar a barreira dos 30% dos votos. Foi ainda o pior resultado para os liberais em décadas. Governo de coalizão Apesar da pequena diferença entre as bancadas dos três partidos, pela tradição política canadense é quase impossível pensar num governo de coalizão. O primeiro-ministro do Quebec, Jean Charest, deverá ser o encarregado de formar o próximo gabinete. "O povo falou e aceitamos sua decisão", afirmou Charest. Ele considerou o resultado "histórico". Mario Dumont se declarou "autonomista" em contraste com a tradicional oposição entre federalistas e independentistas. Ele afirmou que o resultado é uma prova "da mudança política" que a população pede. "Foi um voto pela mudança" disse. Andre Boisclair opinou que os quebequenses expressaram seu desejo "de serem escutados e participar do processo de tomada de decisões". Mesmo com a derrota eleitoral, ele manteve a mensagem independentista. "Há milhões que querem que nossa nação seja um país", afirmou.