Canadá monta segurança para cúpula Seguro de que pelo menos 30 mil manifestantes vão protestar durante a III Cúpula das Américas, o governo canadense encarregou cerca de 7 mil policiais e agentes civis de cuidarem da segurança dos 34 chefes de estado que se encontrarão em Quebec de 20 a 22 deste mês. O esquema é o maior da história do Canadá e transformará Quebec na cidade mais protegida do mundo por três dias. Em briefing transmitido ao vivo pela Internet, o encarregado de coordenação da Cúpula, Mark Lortie, informou que pelo menos 500 policiais especialmente treinados serão designados como motoristas e guias dos automóveis dos chefes de estado e das delegações. Durante a Cúpula de Quebec, segundo informações do governo canadense, a cidade vai receber grupos contrários ao livre comércio, ambientalistas, sindicalistas e liberais. Não haverá, garantiu Lortie, restrições à liberdade de expressão dos manifestantes, mas advertiu que a polícia fará cumprir a lei. Ele afirmou, também, que os organizadores estão abertos a reconhecer os pontos de vista da sociedade civil. Os quase 15 mil moradores da região próxima ao centro de reunião dos chefes de estado já receberam passes especiais que garantirão a circulação e impedirão o acesso de pessoas alheias à Cúpula. Os policiais foram treinados por especialistas em persuasão, proteção e repressão a grupos que tentem romper as barreiras ao redor da zona isolada. Diversos grupos também foram instruídos para atuar em caso de ataques com coquetel Molotov. Um dos hospitais do centro de Quebec foi equipado com uma pequena piscina para atender às vítimas de gás lacrimogêneo que venha a ser lançado em caso de desordem.