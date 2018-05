Canadá não enviará mais aviões para Líbia até 2 de maio O Canadá não considera aumentar suas forças na operação de ataque aéreo contra a Líbia até as eleições do dia 2 de maio, disse hoje o primeiro-ministro Stephen Harper. "Nós continuamos a discutir isso com os aliados, mas fomos claros, não estamos colocando soldados canadenses no solo e nos termos de pedido para uma participação adicional, não assumiremos esse tipo de compromisso durante uma campanha eleitoral", disse Harper, que está em campanha. Segundo ele, uma ampliação da participação militar canadense precisaria da aprovação do Parlamento.