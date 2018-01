Canadá pede responsabilidade no consumo de energia O governador do estado canadense de Ontário, Ernie Eves, pediu neste domingo às principais indústrias do Estado que restrinjam o consumo de energia elétrica nos próximos dias para evitar sobrecargas na rede de energia elétrica - em situação precária depois do apagão de quinta-feira. "Amanhã cedo, será o grande teste para o sistema", disse. "As pessoas não devem ser irresponsáveis no uso da energia." O consumo no sábado e no domingo nessa região aproximava-se dos 18 milhões de megawatts - 5 milhões a menos que na quinta-feira, o dia do blecaute. Nos Estados Unidos, o secretário de Energia, Spencer Abraham, disse ter enviado uma equipe de investigadores à região nordeste do país para apurar as causas do apagão. "Vamos começar imediatamente a colher informações no local que nos levem a esclarecer isso definitivamente", disse. Inicialmente, as investigações estavam centralizadas em centrais elétricas de Ohio, onde três importantes linhas de transmissão deixaram de funcionar, por causas ainda não determinadas, pouco antes do apagão que deixou 50 milhões de pessoas sem luz - o de maior envergadura da história dos EUA.