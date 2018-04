Canadá planeja livre comércio com a Coreia do Sul O primeiro-ministro canadense, Stephen Harper, confirmou neste domingo que espera firmar um acordo de livre comércio com a Coreia do Sul durante visita que fará ao país nesta semana. Se assinado, este será o primeiro pacto feito pelo Canadá na região da Ásia-Pacífico, ressaltando os esforços para expandir o comércio com os países asiáticos.