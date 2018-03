Canadá redefine casamento como união de "duas pessoas" O governo canadense propôs que o casamento passe a ser definido como a ?união legal de duas pessoas?, mudança que legaliza as uniões de mesmo sexo em todo o país. O projeto de lei, apresentado para revisão da Suprema Corte antes de ser submetido ao Parlamento, representa a reação do governo a decisões judiciais que permitiram casamentos de mesmo sexo nas províncias de Ontário e Colúmbia Britânica. Centenas de casais homossexuais se casaram nas últimas semanas, e a proposta de lei mostra a disposição do primeiro-ministro Jean Chretien de fazer do Canadá o quarto país a legalizar as uniões de mesmo sexo. Bélgica, Dinamarca e Holanda atualmente permitem esse tipo de casamento. ?O casamento, para fins civis, é a união de duas pessoas com a exclusão de todas as demais?, diz o projeto de lei, chamado oficialmente de Ato a Respeito de Certos Aspectos da Capacidade Legal para o Casamento. O ato afirma que comunidades religiosas podem definir ?casamento? da maneira que quiserem.