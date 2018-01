Canadá tem 1º caso oficial de gripe avícola em humanos O Canadá registrou seu primeiro caso oficial de contaminação humana pelo vírus da gripe avícola. De acordo com matéria publicada pela agência Canadian Press, um trabalhador contraiu o vírus depois de ter tido contado com aves abatidas em uma fazenda do Vale Fraser, na Columbia Britânica. A CP informa que o chefe da defesa sanitária da província, Perry Kendall, confirmou o caso e que este seria o primeiro registro de contaminação humana no país. "É possivelmente o primeiro caso que identificamos. Pode ter havido outros, não identificados", afirmou. Segundo Kendall, o vírus detectado no trabalhador foi o H7, diferente daquele que já matou mais de 20 pessoas na Ásia. "Ele causa infecções moderadas em humanos", disse. Kendall afirmou que as autoridades sanitárias já trabalhavam com a possibilidade de surgirem casos de contaminação de pessoas. No caso do trabalhador, a exposição ocorreu duas semanas atrás e foi confirmada por testes realizados na semana passada. Ele se recuperou rapidamente. O Canadá registrou cinco focos de influenza aviária, dois deles na semana passada. Vários países proibiram a importação de carne de aves do país desde que o primeiro foco foi reportado.