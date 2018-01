Canadá tem casos de vaca louca, diz OMS Um relatório elaborado no ano passado pela Organização Mundial da Saúde (OMS) afirma que foram encontrados casos de "vaca louca" no Canadá. O documento foi distribuído ao Comitê de Assuntos Fitossanitários da Organização Mundial do Comércio (OMC), que repassou o conteúdo do relatório a todos os países. Segundo o estudo, desde 1989, quando a "vaca louca" apareceu pela primeira vez, foi comprovado a existência da doença no gado canadense. A decisão de hoje do Canadá de suspender as importações de carne brasileira pegou os diplomatas brasileiros na OMC de surpresa. "Foi uma atitude sumária", afirmou um diplomata, lembrando que as agências fitossanitárias dos dois países possuem um amplo intercâmbio de informação sobre a situação do gado tanto no Brasil como no Canadá. "Trata-se de mais uma agressão do Canadá contra o País", completou o diplomata, se referindo à disputa comercial entre as empresas aéreas Embraer e Bombardier.