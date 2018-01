Canadá tem suspeita de vírus Ebola Uma mulher hospitalizada em Hamilton, na província canadense de Ontario, pode ser o primeiro caso confirmado de vírus Ebola no continente americano, informou hoje a rede de televisão CNN. De acordo com a agência governamental Health Canada, amostras do sangue da paciente foram enviadas a um laboratório em Winnipeg para testes. Os resultados devem sair na quinta-feira. Nos EUA, os Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) disseram esperar para amanhã a chegada de amostras de sangue da paciente. O porta-voz do hospital em que a mulher está internada, Jeff Valentine, informou que ela viajou de avião do Congo para Nova York e de lá para Toronto, aonde chegou no último sábado. Ela não teria tido os primeiros sintomas depois de desembarcar e foi hospitalizada na manhã de domingo. O porta-voz do hospital de Hamilton, Jay Robb, disse que a paciente está em estado grave, oscilando entre consciência e inconsciência. Seu nome não foi revelado. O vírus Ebola, reconhecido pela primeira vez em 1976, foi batizado com o nome do rio que passa pela região em que ele foi encontrado, no Congo. Ele causa um tipo de febre hemorrágica; a maioria das pessoas infectadas morre depois de alguns dias, de hemorragia nos órgãos internos. A porta-voz do CDC norte-americano, Barbara Reynolds, disse que a paciente canadense provavelmente não transmitiu o vírus a outros passageiros do avião ou durante a escala em Nova York, porque ainda não apresentava sintomas.