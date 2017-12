Canadá terá governo liberal com minoria no parlamento O Partido Liberal perdeu o controle do parlamento, que monopolizara por 11 anos, mas terá a liderança do primeiro governo de minoria no Canadá em 25 anos. Segundo os último resultados da apuração das eleições, os liberais conseguiram 134 cadeiras, menos que as 155 necessárias para controlar a Câmara dos Comuns e mais que as 93 esperadas pelos conservadores. Os liberais tiveram três vitórias seguidas no parlamento sob o mandato de Jean Chretien, desde 1993. Mas, durante a última campanha, ficou evidente a insatisfação dos canadenses com envolvimento do partido em um escândalo financeiro. Mesmo sob pressão do reunificado Partido Conservador, os liberais do primeiro-ministro Paul Martin mantiveram a maioria no reduto eleitoral de Ontario, a província mais povoada e que determinou o resultado das eleições. A maior parte dos governos de minoria no Canadá foi instável e de vida curta. Os liberais poderão tentar a maioria com uma espécie de coalizão informal com o Novo Partido Democrático, de esquerda, que defende o aumento de impostos para as camadas sociais mais altas. Os novos democratas conquistaram 24 vagas no parlamento. Separatistas poderão ter 23 novas vagas Os separatistas de Quebec foram beneficiados pela derrota dos liberais e poderão conseguir 56 das 75 vagas reservadas para a região. Antes das eleições para o parlamento canadense, os separatistas contavam com 33 cadeiras. O resultado poderá abrir novamente a possibilidade de um referendo para a independência de Quebec.