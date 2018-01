Canadá: teste indica que mulher não tem Ebola O médico Mark Lobe, do hospital Henderson, em Hamilton, no Canadá, afirmou que, de acordo com testes preliminares, a mulher internada desde domingo com febre hemorrágica não tem o vírus Ebola. Ele acrescentou que ainda não está claro qual é o agente infeccioso. Os primeiros exames "reduzem bastante a probabilidade de que essa paciente tenha sido infectada com o vírus Ebola", disse o médico. A identidade da mulher, de 32 anos, não foi revelada. Ela chegou ao Canadá no domingo, proveniente do Congo, com escala em Nova York, e foi hospitalizada no mesmo dia com sintomas de uma febre hemorrágica. Caso isso fosse confirmado, este seria o primeiro caso de Ebola no continente americano. Funcionários do Ministério da Saúde do Canadá disseram que a paciente também tem um diagnóstico de malária.