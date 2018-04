Canadá: tiros em universidade ferem duas pessoas A polícia fazia buscas nesta sexta-feira pelo homem suspeito de abrir fogo na universidade de York, em Toronto, no Canadá, e ferir duas mulheres. Segundo a polícia, um homem de 20 e poucos anos disparou uma arma no refeitório do centro estudantil da universidade no fim da noite de quinta-feira. O bloqueio ao local foi rompido na madrugada de sexta.