Canadá vai quebrar patente de remédio contra o antraz O laboratório alemão Bayer AG informou nesta sexta-feira que vai pedir uma reunião com as autoridades sanitárias do Canadá, que decidiram quebrar a pantente de seu antibiótico Cipro - o mais eficaz no combate à bactéria antraz. "Nós vamos manter uma reunião com o ministro da Saúde canadense tão logo seja possível para resolver essa questão", disse Christina Sehnet, porta-voz do laboratório.