Canadense é morto a tiros no Kuwait; desconhece-se o motivo Um cidadão canadense que vivia e trabalhava no Kuwait foi morto a tiros na noite desta quarta-feira na cidade de Fahaheel, no sul do país situado no Golfo Pérsico. De acordo com policiais e funcionários do hospital local, a vítima foi baleada quando andava com sua mulher pelas ruas da cidade. Não há informação sobre o motivo do ataque, nem sobre a identidade dos autores dos disparos. O nome do canadense, sua cidade de origem e o nome da empresa para a qual ele trabalhava também não foram revelados.