Canadense vence torneio mundial de joquempô O canadense Rob Krueger, da equipe ?Legion of the Red Fist? (Legião do Punho Vermelho) venceu o torneio mundial de joquempô - o jogo onde cada participante faz um gesto representando uma pedra, uma folha de papel ou uma tesoura, sendo que tesoura derrota papel, papel derrota pedra e pedra derrota tesoura. O torneio, que segundo os realizadores - a World Rock Paper Scissors Society, ou World RPS Society - contou com participantes de todo o mundo, foi realizado numa casa noturna de Toronto, perante uma platéia de cerca de 900 pessoas. O prêmio do campeão é de 5.000 dólares canadenses, ou cerca de US$ 4.000, além de uma medalha de ouro. Na partida final, Krueger derrotou o segundo colocado com uma combinação de jogadas chamada, no comunicado oficial da RPS, de ?Um Punhado de Dólares? - pedra, papel, papel. O vice-campeão, Marc Rigaux, usou a tática da Avalanche (pedra-pedra-pedra).