Canadenses apoiam o Brasil, segundo pesquisa Até mesmo os canadenses consideram que o boicote do Canadá à carne brasileira é motivado mais por razões políticas do que de saúde. A edição eletrônica do principal jornal canadense, The Globe and Mail, que todos os dias realiza enquete entre seus leitores, pergunta hoje: ?Você acha que Ottawa está boicotando a carne bovina brasileira por razões políticas ou de saúde??. Até as 17h38, haviam votado 1775 leitores. Desse total, 72%, ou 1276 deles, achavam que a suspensão das importações é atitude política do Canadá, enquanto 499 leitores atribuíram a atitude de Ottawa a preocupações fitossanitárias. A edição de hoje traz também, na página principal, matéria de destaque sobre o ultimato que o presidente Fernando Henrique Cardoso deu ao Canadá. O The Globe and Mail informa, entretanto, que o ultimato é de três semanas e não de quinze dias. Vote no endereço http://www.GlobeAndMail.CA