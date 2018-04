Canal divulga vídeo da cabine de comando do Costa Concordia

ROMA - O canal TG5 colocou no ar nesta sexta-feira, 10, um novo vídeo gravado dentro do navio Costa Concordia, que afundou há quase um mês após se chocar contra rochas perto da ilha de Giglio, na costa da Itália. O acidente deixou 17 mortos e 15 desaparecidos.

Veja também:

OUÇA: Capitão recebe ordens de voltar para o barco

ESPECIAL: O naufrágio do Costa Concordia

As imagens foram gravadas na cabine de controle pouco depois da batida e mostram o capitão do navio, Francesco Schettino, falando com seus tripulantes. As conversas captadas mostram que Schettino demorou a tomar uma decisão, mesmo depois de ficar sabendo que havia passageiros saltando ao mar, sem aguardar os botes salva-vidas. Schettino responde: "Está bem".

Ainda assim, quando o capitão confirma a ordem de abandonar o navio, não é o primeiro a levantar tal medida - um outro tripulante da cabine de comando sugere a ação, mas em tom imperativo, e então é seguido pelo capitão. Schettino também aparece conversando no telefone, embora seu interlocutor seja desconhecido.

No vídeo, a tripulação reporta ao capitão que há panes em alguns motores e que a situação está sendo analisada nos outros. A embarcação já estava inclinada.

O Costa Concordia carregava cerca de 3,5 mil pessoas no momento do acidente. Schettino está sob prisão domiciliar enquanto as autoridades investigam o caso. O capitão é considerado o principal responsável pelo naufrágio do cruzeiro.