Canal do Panamá é fechado por causa de fortes chuvas O Canal do Panamá foi fechado para a passagem de embarcações hoje depois que fortes chuvas provocaram o transbordamento de lagos próximos, cujas águas seguem para a importante rota de navegação. A Autoridade do Canal do Panamá (ACP) informou que as fortes chuvas elevaram o volume das águas dos lagos Gatun e Alhajuela para níveis históricos, fazendo com que o tráfego fosse "temporariamente" suspenso.