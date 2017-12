Canção com referências ao Corão causa mal-estar na Tailândia A comunidade muçulmana da Tailândia exigiu nesta terça-feira das autoridades a proibição e retirada do mercado local de uma canção cuja letra contém parte de um versículo do Corão, o texto sagrado do Islã, informaram fontes oficiais. O Escritório do Representante do Islã na Tailândia assinalou que também pedirá ao compositor e popular cantor tailandês de rap Aphisit Opasiemlikit, conhecido como Joey, que peça publicamente desculpas aos muçulmanos do país. A canção que provocou o mal-estar dos muçulmanos tailandeses foi composta há mais ou menos oito anos e passou despercebida durante a temporada em que o disco que a incluía esteve à venda. Na Tailândia, país com 90% de população budista, os muçulmanos representam quase 8% do total de 63 milhões de habitantes.