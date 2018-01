Cancelada cúpula entre Israel e palestinos A proposta de uma reunião de cúpula entre os primeiros-ministros da Autoridade Nacional Palestina e de Israel desmoronou nesta terça-feira. Os palestinos reagiram com desprezo ao anúncio israelense de que 440 prisioneiros seriam libertados - o número é considerado pequeno - e, em protesto, cancelaram a reunião, marcada para esta quarta-feira. Além disso, um ataque com armas de fogo, no domingo, deixou quatro israelenses feridos. Os chefes de governo Ariel Sharon e Mahmoud Abbas se encontraram pela última vez em 20 de julho. O legislador palestino Saeb Erekat pediu uma intervenção americana para ?evitar o desenvolvimento de uma grande crise? no processo de paz.