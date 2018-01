Cancelada tentativa de recorde de altitude em balão Após um vazamento de gás hélio, foi cancelado o lançamento, previsto para esta quarta-feira, do balão que pretendia quebrar um recorde de altitude existente há 40 anos. "Não podemos voltar a tentar um vôo neste verão. Estamos todos muito tristes", declarou o balonista Andy Elson. Elson revelou, contudo, sua disposição de realizar novas tentativas de vôos no próximo ano. Austrália ou Nova Zelândia são os locais de onde, possivelmente, o balão irá subir. O lançamento do balão deveria ter ocorrido na terça-feira, de um barco ancorado próximo à costa inglesa, mas esse lançamento foi adiado por 24 horas pela alta nebulosidade do local. O plano da equipe de vôo do balão é chegar à estratosfera, a cerca de 40 mil metros da superfície terrestre. O atual recorde de altura alcançado por um balão é de 34.668 metros, conseguido em 1961 por dois balonistas da Marinha americana que trabalhavam para o programa espacial.