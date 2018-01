Cancelado ato para firmar cessar-fogo nas Filipinas Uma cerimônia que marcaria o cessar-fogo entre o governo filipino e rebeldes separatistas muçulmanos foi cancelada hoje, minutos antes do horário marcado para o início do pacto. Os negociadores negaram que tenha ocorrido qualquer ruptura em seus esforços de finalizar décadas de conflitos no sul das Filipinas. Segundo eles, as conversações continuarão durante a visita oficial de três dias da presidente filipina, Gloria Macapagal Arroyo, à Malásia, que terá início amanhã. No entanto, os dois lados afirmaram que não há nenhuma garantia - ou previsão de uma nova data - para o fim das negociações até que Arroyo deixe a Malásia, na próxima quinta-feira. Não há informações sobre os impasses na conversação de paz, que está sendo monitorada pelo governo malaio. O negociador rebelde Ben Kadil, da Frente Moro de Libertação Nacional (FMLN), disse que apresentou um desenho dos termos do acordo aos representantes governamentais sobre os aspectos de segurança do cessar-fogo, mas que ainda não havia recebido nenhuma resposta até às 18 horas (horário local) de hoje, horário marcado para ocorrer o ato, na cidade malaia de Cyberjaya. As conversações deveriam aprofundar um acordo prévio acertado em junho na Líbia, que exige um cessar-fogo e prevê o desenvolvimento econômico da região sul das Filipinas em troca do fim dos conflitos entre os rebeldes e tropas do governo.