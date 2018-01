Cancelado encontro entre ElBaradei e negociador coreano O diretor-geral da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA), Mohamed ElBaradei, se reuniu nesta quarta-feira, 14, com autoridades de Pyongyang para discutir a aplicação do acordo de desnuclearização, mas não falou com o principal negociador do país no diálogo nuclear, Kim Kye-gwan. ElBaradei, que chegou na noite de terça-feira, 13, à capital norte-coreana, se reuniria nesta quarta-feira com o negociador norte-coreano. Mas o encontro foi suspenso devido à agenda de Kim, informou a agência japonesa Kyodo. Segundo um porta-voz da AIEA, estavam previstas duas reuniões com Kim. Mas ele tinha que preparar as próximas reuniões de grupos de trabalho em Pequim sobre o programa nuclear norte-coreano. ElBaradei se reuniu com Kim Hyong-jun, outro vice-ministro de Relações Exteriores norte-coreano, segundo a Kyodo. O chanceler sul-coreano, Song Min-soon, disse nesta quarta-feira que ElBaradei, em Pequim, deverá conversar com os representantes dos seis países que participam das conversas (Estados Unidos, China, Rússia, Japão e as duas Coréias) para explicar o resultado de sua visita a Pyongyang.