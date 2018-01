Cancelado outro vôo da British Airways para Washington Repetindo o que ocorreu ontem, dia 1º, a British Airways cancelou hoje um de seus três vôos diários com destino a Washington D.C., atendendo ao alerta de segurança do governo, informou um porta-voz da companhia. O avião partiria de Londres rumo à capital norte-americana. Na última quarta-feira, o BA 223 - aeronave cujo vôo foi suspenso ontem - já havia sido mantido no solo no Aeroporto Dulles, em Washington, por várias horas antes de levantar vôo, enquanto autoridades americanas interrogavam todos os 247 passageiros e 17 tripulantes, confirmou a porta voz.