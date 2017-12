Candidata a miss morre em briga com adversárias na Guiana A morte de uma adolescente candidata a rainha da beleza, enquanto era espancada e estrangulada por três outras concorrentes, foi causada por um problema cardíaco, diz a autópsia. Kenisha Baird, 18 anos, morreu numa calçada durante uma briga com três rivais que a atacaram, disseram testemunhas. Segundo a imprensa local, uma roda se formou ao redor das jovens, com pessoas gritando ?deixa brigar?. Baird, que consultava um cardiologista mensalmente, morreu durante o combate. Ela era a atual Miss Mocha Arcadia, e disputava o título de Miss Margem Leste. Baird estava a caminho da costureira em sua cidade natal, Mocha, quando foi atacada. Ela faria 19 anos nesta sexta-feira.