Keiko Fujimori é investigada por lavagem de dinheiro

LIMA - Promotores investigam a candidata à presidência do Peru Keiko Fujimori e seu marido por lavagem de dinheiro.

As investigações começaram em março, mas tornaram-se conhecidas somente na sexta-feira, em uma reportagem do jornal El Comercio. Mais tarde elas foram confirmadas pelo Ministério Público do país.

Autoridades seguem vestígios de uma série de transações financeiras suspeitas e doações de campanha no valor de quase US$ 1 milhão.

Fujimori disse que as acusações não têm fundamentos e que visam beneficiar seu adversário, Pedro Pablo Kuczynski. O segundo turno das eleições peruanas acontece no dia 5 de junho.

A notícia das investigações de Keiko Fujimori surge apenas dois dias após um congressista próximo da candidata renunciar ao cargo de secretário-geral do partido Força Popular. Ele era investigado por lavagem de dinheiro. /Associated Press