Candidata da Rússia é escolhida "Miss Universo 2002" A candidata da Rússia foi eleita esta noite "Miss Universo 2002". Oxana Fedorova, de 24 anos, superou as outras 74 concorrentes ao título. A vencedora foi anunciada após uma série de desfiles das competidoras em vestidos e trajes de banho. Pela primeira vez, perguntas puderam ser elaboradas por outras concorrentes durante o concurso. A nova Miss Universo recebeu o título de sua antecessora, a portariquenha Denise Quinõnes, e uma coroa de brilhantes no valor de 250 mil dólares. Além disso, a modelo ganhou roupas, cosméticos e presentes. Oxana Fedorova também vai mudar para um apartamento em Nova Iorque. Ela recebeu uma bolsa para estudar cinema e televisão naquela cidade. Em segundo lugar ficou a Miss Panamá, Justine Pasek, e em terceiro, a chinesa Ling Fhuo. Esta também foi a primeira vez que a China enviou uma candidata a competição. Outras modelos também foram premiadas. Isis Calduc, de Porto Rico, foi eleita a "Miss mais fotogênica". Já a colombiana Vanessa Mendoza, recebeu o título de "Miss Traje Típico". A candidata da Venezuela, Cynthia Lander, não teve nenhuma menção, mas acabou fechando um contrato para trabalhar como modelo durante um ano em Nova Iorque. É a segunda vez consecutiva que a cerimônia é realizada em Porto Rico. Este ano a premiação foi realizada no Coliseu Roberto Clemente, na cidade de San Juan.