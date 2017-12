Candidata de Porto Rico é eleita Miss Universo A porto-riquenha Denise Quiñones ganhou nesta sexta-feira à noite o concurso Miss Universo. A grega Evelina Papantoniou ficou em segundo lugar. Em seguida, classificaram-se as candidatas norte-americana, Kandace Krueger, a venezuelana Eva Ekvall, e a indiana Celina Jaitley, que completaram, nessa ordem, o quinteto finalista. Quiñones, de 20 anos, 1m75 de altura, cabelos e olhos castanhos, nasceu na pequena cidade de Larez e estuda balé desde os oito anos; também já teve aulas de canto, dicção e de como falar em público. A nova Miss Universo sonha em se tornar cantora e apresentar seu próprio programa de TV. Mas antes pensa em completar os estudos: ela quer se formar em comunicação. Ela já tinha sido escolhida Miss Fotogenia pelo voto dos fotógrafos. Conseguiu a melhor pontuação nos desfiles em traje de banho e traje de gala. Denise recebeu sua coroa das mãos de Lara Dutta, da Índia, país que ganhou os dois últimos concursos. O concurso contou com a participação de 77 candidatas. As vencedoras foram anunciadas depois de uma festa de duas horas na capital de Porto Rico, San Juan. O evento foi animado pelas supermodels Elle McPherson e Naomi Campbell, e contou com uma apresentação do cantor porto-riquenho Ricky Martin.