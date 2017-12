Candidata socialista francesa se reunirá com Abbas e Olmert A candidata do Partido Socialista francês à Presidência, Ségolène Royal, se reunirá neste domingo na Cidade de Gaza com o presidente da Autoridade Nacional Palestina (ANP), Mahmoud Abbas, a fim de conhecer mais de perto a crise palestina e o conflito com Israel. Royal, que desembarcou pela manhã vinda de Beirute, deve chegar esta tarde a Jerusalém para reunir-se com a ministra israelense de Exteriores e de Justiça, Tzipi Livni, informaram fontes diplomáticas. A visita da candidata socialista a Gaza foi precedida pelo Alto Representante de Política Externa e de Segurança da União Européia (UE), Javier Solana, e os ministros de Exteriores da Alemanha, Frank-Walter Steinmeier, e da Áustria, Ursula Plassink, que se encontraram com Abbas. Os três altos funcionários europeus expressaram ao presidente da ANP seu apoio na trégua palestina com Israel e conversaram sobre a crise aberta pela falta de um acordo com o Movimento Islâmico Hamas, que impede a formação de um Governo de união nacional. A candidata socialista se reunirá na segunda-feira com o primeiro-ministro Ehud Olmert e com o titular da Defesa, Amir Peretz, com quem possivelmente conversará sobre a crise política que atinge o Líbano.