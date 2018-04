Candidata tenta mostrar força contra o tráfico Segunda colocada nas pesquisas de opinião, a candidata governista à presidência do México, Josefina Vázquez Mota, tem - de acordo com analistas - ao menos três grandes obstáculos para alavancar sua candidatura: impor-se na questão do narcotráfico, superar o machismo da classe política mexicana e convencer o presidente Felipe Calderón, que nas prévias do PAN apoiou outro candidato, a aderir plenamente a sua campanha.