Candidato a adoção é acusado de molestamento Um homem californiano envolvido numa disputa transatlântica pela adoção de duas meninas gêmeas foi preso durante uma investigação por molestar duas babás adolescentes, informaram autoridades locais. Oficiais de justiça levaram um mandado de prisão e detiveram Richard Vincent Allen, de 49 anos, de Highland, em sua residência, na noite de quinta-feira. Ele é investigado pela suspeita de atos libertinos e lascivos com crianças envolvendo duas babás de 13 e 14 anos, que são irmãs. Allen foi detido em uma cadeia de Rancho Cucamonga, na Califórnia. A fiança é de US$ 100.000. O acusado e sua esposa, Vickie, adotaram duas garotas gêmeas por meio de um serviço de Internet no ano passado, mas disseram que as crianças foram tiradas deles depois de dois meses e dadas a um casal na Grã-Bretanha, que pagou mais dinheiro para ficar com elas. As meninas estão atualmente sob custódia da polícia britânica. "Este caso é totalmente separado e nada tem a ver com a adoção ou algo do gênero", disse o porta-voz do xerife do condado de San Bernardino, Chip Patterson. "É uma investigação sem preconceito baseada em informações fornecidas a nós pelas vítimas." A menina de 13 anos contou às autoridades ter sido molestada na casa do suspeito em novembro último. De acordo com Patterson, a garota de 14 anos disse à polícia que Allen cometeu atos similares com ela em diversas ocasiões durante 1999, quando ela tinha 12 anos.