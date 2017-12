Candidato à Constituinte e jovem de 16 anos morrem em mais um dia de tensão política na Venezuela

CARACAS - Um candidato à Assembleia Constituinte na Venezuela, convocada pelo presidente Nicolás Maduro, foi morto a tiros na segunda-feira 10 durante um comício na cidade de Maracay, no Estado de Aragua.

O Ministério Público informou em sua conta no Twitter que investigará "a morte de José Luis Rivas", 42 anos, em um incidente no qual "também resultaram feridas duas pessoas". Segundo a emissora Telesur, o candidato à Constituinte participava de um comício quando "chegaram alguns sujeitos e atiraram". Ele foi atingido "por oito impactos de bala".

Além de Rivas, o MP afirmou que também vai investigar "a morte de um jovem de 16 anos durante uma manifestação" na região de La Isabelica, Estado de Carabobo, onde foram registrados confrontos.

MP comisionó a la Fiscalía 20º de Carabobo para investigar la muerte de un adolescente de 16 años en Valencia https://t.co/PyOql0S0cT #10Jul — Ministerio Público (@MPvenezolano) July 11, 2017

1/2 #AHORA Comisionada Fiscalía 4° de Aragua para investigar la muerte de José Luis Rivas (42) ocurrida la tarde de este lunes #10Jul — Ministerio Público (@MPvenezolano) July 11, 2017

Forças de segurança e manifestantes se enfrentaram em várias cidades da Venezuela durante um bloqueio de ruas realizado pela oposição que luta contra a Assembleia Constituinte.

Sete militares ficaram feridos com a explosão de um artefato lançado por manifestantes contra um grupo de policiais durante um confronto em Altamira, bairro do leste de Caracas, e outros dois soldados foram baleados nas localidades de La Tahona e San Antonio, no Estado de Miranda. O prefeito de Chacao, Ramón Muchacho, disse que ao menos 21 pessoas ficaram feridas nos distúrbios.

Com cordas, veículos e barricadas de lixo, grupos de opositores participam do "grande bloqueio" de 10 horas convocado pela coalizão opositora Mesa da Unidade Democrática (MUD) para estimular o plebiscito contra a Constituinte.

"Este povo está decidido a continuar a luta pela liberdade. No domingo haverá o ato de desobediência civil mais importante da história da Venezuela", declarou o deputado da oposição Freddy Guevara, vice-presidente do Parlamento, de maioria opositora.

Os opositores da MUD realizarão no domingo um plebiscito simbólico, confiantes de que a votação mostrará uma rejeição em massa à Constituinte convocada por Maduro para, segundo eles, perpetuar-se no poder.

O governo afirma que nada atrapalhará a Constituinte, cujos 545 integrantes serão eleitos no dia 30 de julho. / AFP