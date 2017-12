Candidato a prefeito é assassinado nas Filipinas O candidato a prefeito de La Paz, nas Filipinas, Oscar Torralba, do partido Luta Democrática Filipinas, foi assassinado na noite de ontem quando se dirigia a uma reunião política na ilha de Mindanao, no sul das Filipinas, de acordo com fontes militares. Segundo o coronel Fredesvindo Covarrubias, o assassinado foi patrocinado por guerrilheiros do Novo Exército do Povo, braço armado do Partido Comunista das Filipinas. Apesar de o governo e a Frente Democrática Nacional, a coligação que reúne as organizações de esquerda das Filipinas, terem fechado um acordo para retomar as conversações sobre a paz no próximo dia 27 de abril, a guerrilha comunista continua produzindo uma série de ataques no país. Pelo menos 24 pessoas morreram nas Filipinas até agora durante a campanha para as próximas eleições, de 14 de maio.