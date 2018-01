Candidato a Premier japonês propõe revisão do pacifismo O conservador Shinzo Abe, principal candidato à sucessão do primeiro-ministro japonês Junichiro Koizumi, anunciou nesta sexta, dia 1º, um programa de governo que irá revisar a Constituição pacifista adotada no pós-guerra, que impede o país de participar de conflitos. Abe apresentou sua candidatura para uma votação com a qual em 20 de setembro os liberais democráticos, do partido majoritário do país, irão eleger o novo presidente da força, cargo que o converterá depois em primeiro-ministro. Em um discurso pronunciado durante uma reunião de dirigentes conservadores na cidade de Hiroshima, Abe se propôs a levar adiante uma série de medidas que dão mais poder ao Executivo e que introduzem mudanças na capacidade e possibilidade de ação militar do país. Revisão Esses objetivos, disse, não se contrapõem ao seu declarado propósito de melhorar as relações com China e Coréia do Sul, que nos últimos tempos estiveram afetadas por vários conflitos, em especial pela indulgência com a qual ele mesmo trata as teorias que fazem uma revisão da guerra, geralmente expressadas pela extrema direita. Trata-se em particular do revisionismo histórico-ideológico divulgado desde o templo xintoísta de Yasukuni, o santuário bélico de Tóquio, onde ao lado de mortos em conflitos são venerados também 14 criminosos que guerra, mortos na prisão ou na forca.