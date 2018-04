Candidato britânico pode romper tradição bipartidária Em 15 de abril, quando foi feito o primeiro debate na TV entre os candidatos ao cargo de primeiro-ministro da Grã-Bretanha, o atual premiê e líder do Partido Trabalhista, Gordon Brown, repetiu nada menos de sete vezes uma expressão, diante de 9,9 milhões de expectadores: "Eu concordo com Nick." Para manter-se no poder após 13 anos de sucessivos governos, os trabalhistas terão de transformar o que foi um ato falho político em um mantra. Isso porque, com a ascensão nas pesquisas do candidato do Partido Liberal, Nick Clegg, os trabalhistas já pensam em um governo de coalizão após a votação do dia 6.