Candidato cocaleiro prega reestatização total na Bolívia O líder dos plantadores de coca bolivianos, Evo Morales, candidato a presidente nas eleições de domingo pelo Movimento ao Socialismo (MAS), defendeu hoje a reestatização de todas as empresas privatizadas na Bolívia e a suspensão das exportações de gás para o Brasil. "O clamor do povo é o de que o gás deve voltar para os bolivianos", afirmou Morales, quarto colocado nas pesquisas de intenção de voto, com 12%, segundo o Instituto Mori, e que vem subindo rapidamente. "Antes que as transnacionais explorem nosso gás, vamos nacionalizá-lo e fornecê-lo aos bolivianos que não o têm em suas casas. Só depois vamos exportar o excedente." A Petrobrás investiu US$ 361 milhões no gasoduto Bolívia-Brasil, importou US$ 30 milhões em gás no ano passado e prevê importar US$ 300 milhões anuais até 2007. Propriedades Morales defendeu também um incremento na produção da folha de coca, não para o narcotráfico, mas para produzir medicamentos, cosméticos e até alimentos. Segundo o líder cocaleiro, farinha de coca tem sido usada no Peru para alimentar crianças desnutridas e o xarope da folha é "excelente para a tosse". Morales disse também que um líquido chamado cocasted, extraído da folha, é muito bom para a "queima de gorduras". Uns "americanos obesos" já se interessaram pelo produto. Além disso, o candidato à presidência, que ostenta um abundante cabelo negro, disse que tem usado xampu de coca, ótimo para a queda de cabelo. E que na região do Chapare, predominantemente indígena, de onde ele é originário, as pessoas que usam creme dental à base de coca têm dentes brancos e não são banguelas. "Nunca vai haver coca zero, isso é para enganar a comunidade internacional", declarou Morales. Eleito deputado em 1997, ele teve o mandato cassado em janeiro deste ano, sob acusação de promover o narcotráfico. "Esses programas de erradicação do cultivo são um negócio para dar dinheiro aos partidos que estão no governo." Ingerência No fim da tarde, Morales seguiu para o Hotel Europa, onde se encontrou com a missão de 14 observadores do Instituto Interamericano de Direitos Humanos e nove do Parlamento Andino, que vieram monitorar as eleições para a presidência e o Congresso. O candidato denunciou a "ingerência" do embaixador norte-americano em La Paz, Miguel Rocha, que disse que se Morales for eleito os Estados Unidos cortarão a ajuda econômica à Bolívia. A missão de observadores tem sido ponto de peregrinação dos candidatos, que reclamam da "guerra suja" na campanha eleitoral. No início da tarde, quatro dos principais assessores do ex-presidente Jaime Paz Zamora (1989-93), terceiro colocado nas pesquisas, com 13%, segundo o Mori, foram reclamar da divulgação de sondagens tendenciosas. Irregularidades Já a equipe de outro ex-presidente, Gonzalo Sánchez de Lozada (1993-97), segundo colocado, com 17%, foi alertar para possíveis irregularidades e pedir que haja contagem paralela dos votos. Sánchez de Losada é acusado de enriquecimento ilícito no processo de privatização, incluindo negócios com empresas brasileiras. Mas o maior alvo de acusações é o primeiro colocado, o capitão da reserva Manfred Reyes, que tem 20% das intenções de voto, e vem caindo. Além de também sofrer denúncias de enriquecimento ilícito, Reyes foi acusado de ser membro da seita do Reverendo Moon, o que, num país profundamente católico, é bastante comprometedor. Egresso da Escola das Américas, que formou militares latino-americanos na doutrina da segurança nacional, Reyes é acusado ainda de envolvimento na repressão, durante os governos militares do início dos anos 80. Para neutralizar os golpes em sua imagem, o candidato apareceu em seu programa de TV ao lado de uma cruz, declarando-se "católico, simples, trabalhador e honesto". E foi visitar o cardeal Julio Terrazas, arcebispo de Santa Cruz, depois que um bispo da cidade, a segunda maior do país, declarou, na homilia de domingo, que "é preciso votar em pessoas que não tenham alianças duvidosas, que não se apóiem em coisas ocultas".