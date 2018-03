Candidato colombiano suspende comícios eleitorais Seis dias depois de escapar ileso de um atentado explosivo, Alvaro Uribe, o candidato que lidera as pesquisas para as eleições presidenciais de 26 de maio, decidiu suspender suas aparições nas praças públicas da Colômbia. Uribe acrescentou que, para compensar a suspensão dos comícios, intensificará suas apresentações no rádio e na televisão. "Temos que fazer uso intensivo dos meios de comunicação para minimizar os riscos", disse. Como candidato do movimento multipartidário Primeiro a Colômbia, Uribe, um advogado e economista de 49 anos, tem direito a uma hora semanal nos canais estatais de televisão, que têm pouca audiência. Além disso, o governo lhe permite, como a todos os demais candidatos, cinco programas em cadeia nos canais estatais, de dez minutos cada um, durante os 45 dias anteriores às eleições. O candidato favorito saiu ileso de dois atentados, atribuídos pelas autoridades às Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc), e outros foram desarticulados a tempo. As autoridades informaram hoje ter capturado um dos possíveis autores materiais do atentado e identificaram uma guerrilheira que teria dirigido a operação contra o candidato, na qual explodiram 20 quilos de dinamite por controle remoto no momento em que sua caminhonete blindada passava por uma rua da cidade de Barranquilla, no último domingo. O rebelde conhecido como Jesús Villamizar foi detido na cidade de Montería, no norte do país, disse o procurador-geral da República, Luis Camilo Osorio. Em seguida, o suposto envolvido no atentado foi transferido para Barranquilla, onde está sendo interrogado. A guerrilheira foi identificada como María Rosario Baldovino, pertencente à Frente 37 das Farc, graças a retratos falados, disse à Associated Press o diretor regional da polícia secreta, Oscar Vega. A jovem, que teria cerca de 25 anos e entrou para o grupo aos 15, já havia sido presa no ano passado por rebellião e extorsão, e havia sido libertada há pouco tempo. A campanha política colombiana se dessenvolve em meio à escalada do conflito e às pressões dos grupos armados ilegais. Os partidários de Uribe acusam as Farc de propagarem entre os camponeses a idéia de que ele é o candidato dos paramilitares direitistas que, se for eleito, tirará as terras dos pequenos agricultores; e de ameaçarem as emissoras ou jornais regionais que divulgam propaganda do candidato.