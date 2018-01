Candidato colorado quer mesa patriótica no Paraguai O candidato do Parido Colorado, Nicanor Duarte Frutos, afirmou hoje que se ganhar as eleições presidenciais convocará de imediato uma "mesa patriótica de entendimento". Com isso, vai delinear as medidas mais urgentes a serem aplicadas assim que assumir o governo, entre elas, o combate ao déficit fiscal, a geração de empregos e o envio de uma missão ao exterior para renegociar os vencimentos da dívida externa. Duarte Frutos ainda afirmou que transformará o atual país rural, que somente colhe, em um Paraguai que também industrializa e incorpora valor agregado à sua matéria-prima. Outra prioridade de seu governo será a reforma do Estado, com a privatização de empresas estatais ou a otimização de seu funcionamento. A grave crise econômica que passam os paraguaios desde 1995 já atingiu o Tesouro do Estado, que há um ano enfrenta sérios problemas para pagar seus 200 mil funcionários e a dívida do país em dia. Duarte Frutos afirmou que despreza, rechaça e condena energicamente as reformas propostas pelos neoliberais, "que enriquecem as elites econômicas e terminam arrastando o povo ao lixo em busca de migalhas de pão". Sobre a mesa de entendimento, ele disse que "será um desafio para a maturidade, a bondade e a necessidade de unir nossos esforços para conversar sobre definições de políticas públicas e a reativação da economia".