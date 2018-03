Candidato de oposição no Zimbábue abandona o pleito

Faltando cinco dias para eleição presidencial no Zimbábue, o candidato e líder da oposição, Morgan Tsvangirai, anunciou a decisão de abandonar a disputa, por conta da "orgia de violência" perpetrada por membros do partido do governo, e que incluiria estupro, tortura, assassinato e seqüestro. A violência e intimidação vêm espalhando terror nas áreas rurais e irromperam diante dos olhos dos observadores internacionais quando milhares de membros das brigadas juvenis do presidente Robert Mugabe desencadearam uma onda de desordem para impedir a realização de um comício da oposição. "Não podemos pedir às pessoas que votem, quando votar lhes custará a vida", disse Tsvangirai em entrevsita coletiva. "Essa campanha de violência vingativa deixou 200 mil desabrigados e merca de 86 apoiadores da oposição mortos. Cerca de 20 mil casas foram destruídas e mais de 10 mil pessoas foram feridas ou mutiladas nesta orgia de violência", declarou ele. Uma virtual proibição do jornalismo independente e da ação da maioria das organizações humanitárias internacionais transformou amplas áreas do Zimbábue em zonas de exclusão, o que torna difícil confirmar ou desmentir as alegações de Tsvangirai.