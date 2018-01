Candidato de Perez Musharraf é eleito no Paquistão O Parlamento do Paquistão elegeu nesta quinta-feira o novo primeiro-ministro. Zafarullah Khan Jamali, que tem o apoio do Exército, recebeu 172 votos e seu principal rival, Fazlur Rahman, candidato dos talibãs, ficou com 86 votos. Um terceiro candidato, Shah Mahmood Quereshi, teve 70 votos. Jamali era o candidato do presidente Pervez Musharraf, a Liga Muçulmana do Paquistão (LMP), e assumirá como o primeiro governo civil desde o golpe de estado liderado pelo general Musharraf em 12 de outubro de 1999. O LMP é o partido com maior número de cadeiras na Assembléia Nacional do país.