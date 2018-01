Candidato democrata causa furor ao pedir para Bush sair O aspirante democrata à presidência e senador John Kerry provocou uma tempestade política ao dizer que os EUA, como o Iraque, necessita de uma mudança de regime e que, além de Saddam Hussein, outro que precisa deixar o poder é George W. Bush. Kerry se negou a retratar-se por seus comentários. O senador Bill Frist, líder da maioria republicana no Senado, disse que a declaração de Kerry coloca em dúvida sua capacidade para exercer o cargo de presidente. "Uma coisa é um discurso livre e aberto. Mas insultos baixos, lançados só para obter dividendos políticos, são inapropriados em uma época em que mulheres e homens deste país se encontram em perigo" devido à guerra no Iraque, disse Frist, eleito pelo Tennessee, em um comunicado divulgado na quinta-feira. Em um discurso na quarta-feira em Peterborough, no estado de New Hampshire, Kerry disse que Bush gerou tal inimizade entre os aliados antes de ordenar a invasão do Iraque que agora só um novo presidente pode reconstruir as relações dos EUA com outros países. "O que precisamos agora não é só uma mudança de regime no Iraque, mas também nos EUA", disse Kerry, senador democrata eleito por Massachusetts. O presidente da Câmara de Representantes, Dennis Hastert republicano por Illinois, disse que em meio à guerra o país inteiro deve apoiar as tropas e seu comandante-em-chefe. "Uma vez terminada a guerra, haverá bastante tempo para a próxima eleição", disse em um comunicado. E o líder da maioria republicana na Câmara, Tom DeLay, eleito pelo Texas, emitiu um comunicado dizendo que as palavras de Kerry eram "desesperadas e impróprias". Kerry desconsiderou as críticas, dizendo que se pode ser patriota e, no entanto, criticar a guerra. "Não preciso de que ninguém venha me dar lições de patriotismo", disse Kerry, um condecorado veterano de guerra do Vietnã, durante um jantar com democratas em Atlanta. "Estamos lutando pelos direitos dos americanos... Eu falo em nome dos EUA não da política". Diferentemente de Kerry, nem Hastert, nem Frist nem DeLay serviram às Forças Armadas americanas. Veja o especial :