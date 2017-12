Candidato derrotado na Ucrânia faz juramento de posse O líder da oposição na Ucrânia, Viktor Yushchenko, fez o juramento de posse numa cerimônia simbólica, informa a agência de notícias Interfax, depois de se declarar vitorioso na eleição presidencial e pedir reconhecimento internacional. O resultado oficial da eleição de domingo põe o primeiro-ministro Viktor Yanukovych à frente das apurações, mas há diversas denúncias de fraude e as pesquisas de boca-de-urna mostram Yushchenko claramente na dianteira. Yushchenko acusa as autoridades de fraudar a eleição e anunciou uma campanha de desobediência civil. Cerca de 191 parlamentares se reuniram para uma sessão de emergência a fim de considerar uma petição pela anulação do pleito. São necessários 226 votos no Parlamento de 450 vagas para que o pedido passe. Cerca de 200.000 pessoas estão nas ruas da capital, Kiev, para protestar contra o resultado da eleição. Mais de 100.000 se reuniram ao redor do Parlamento, agitando bandeiras cor de laranja - a cor de campanha de Yushchenko - e gritando "Bandidos, fora!".