Candidato opositor aceita derrota nas eleições dominicanas

O candidato do opositor Partido Revolucionário Dominicano (PRD), Miguel Vargas, aceitou sua derrota nas eleições presidenciais realizadas neste sábado, 17, mas atribuiu o resultado ao "descarado" uso dos recursos do Estado. "Aceito e reconheço os resultados destas eleições, os aceito apesar de eles refletirem de maneira significativa a investida do mais descarado uso dos recursos do Estado para impor uma reeleição", declarou Vargas. Segundo os primeiros resultados parciais da Junta Central Eleitoral (JCE), o presidente Leonel Fernández, candidato do governista Partido da Libertação Dominicana (PLD), recebeu 53,12% dos votos, uma vantagem de 11,9 pontos em relação Vargas.