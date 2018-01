Candidato opositor surpreende e lidera votação em Honduras

TEGUCIGALPA - O início da apuração da eleição presidencial hondurenha mostrou um resultado surpreendente: o candidato opositor de esquerda, Salvador Nasralla, lidera a disputa contra o atual presidente, Juan Orlando Hernández, que tenta a reeleição. Segundo o primeiro boletim do Tribunal Supremo Eleitoral, divulgado dez horas após o fim da votação, com 57% das urnas apuradas, Nasralla tem 45% dos votos, Hernández, 40% – não há segundo turno em Honduras.

Pesquisas realizadas no domingo, momentos antes da eleição, sugeriam que Hernández venceria a votação. Durante a madrugada, os dois candidatos reivindicaram a vitória. Minutos antes da apresentação dos resultados parciais, Hernández declarou a seus simpatizantes: “Estamos na frente por 7 pontos porcentuais”.

+ Eleitores hondurenhos vão às urnas; atual presidente é favorito

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Ao mesmo tempo, membros da Aliança de Oposição Contra a Ditadura, partido de Nasralla, seguiram para a sede do TSE para exigir a divulgação dos resultados. Com bandeiras vermelhas, os ativistas gritavam: “Sim, foi possível” e “Fora JOH”, as iniciais do presidente.

Nasralla insistiu na vantagem sobre Hernández. “Como a tendência não muda, posso dizer a vocês que sou o novo presidente de Honduras”, afirmou o esquerdista, eufórico, ao lado do ex-presidente Manuel Zelaya, destituído em 2009 e coordenador da coalizão opositora.

Salvador Nasralla é ex-apresentador de TV, tem 64 anos e é jornalista esportivo. Ele é o líder de uma coalizão de partidos da esquerda e de centro-esquerda. Hernández é o atual presidente, advogado de 49 anos e líder do Partido Nacional.

A eleição foi marcada pela incomum candidatura de Hernández à reeleição, que era proibida pela Constituição até 2015, mas foi liberada pela Suprema Corte. A decisão foi cercada de controvérsia, com muitos na oposição dizendo que a Corte não tinha o poder de revogar um artigo da Constituição. Os opositores mais ferozes foram os apoiadores de Zelaya, forçado a renunciar em 2009.

A esquerda temia que houvesse uma fraude eleitoral, principalmente depois do anúncio de Hernández e da sua convocação para que as pessoas fossem às ruas comemorar sua vitória.

Ao todo, nove candidatos disputaram a presidência, mas só três tinham chances. Além de Hernández e Nasralla, o acadêmico Luis Zelaya do Partido Liberal (PL, de direita), tinha 14% dos votos. Nasralla e Zelaya alertaram que não reconheceriam uma reeleição de Hernández, por considerá-la inconstitucional. / AP, EFE, e REUTERS