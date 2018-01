Candidato presidencial russo desaparece sem deixar pistas O desaparecimento de Ivan Rybkin, candidato de oposição à presidência da Rússia, continua envolto em mistério. Nem a polícia e nem seus correligionários têm pistas. Rybkin é um crítico do atual governo russo e tem laços estreitos com um adversário ferrenho do atual presidente, Vladimir Putin. A mulher de Rybkin deu queixa à polícia no domingo, dizendo que estava sem notícias do marido desde a noite de quinta-feira. O desaparecimento ocorre cinco semanas antes da eleição presidencial de 14 de março, onde Putin é franco favorito. Nas pesquisas, Rybkin tem menos de 1% das intenções de voto. Rybkin é membro do Rússia Liberal, partido financiado por Boris Berezovsky, um bilionário que tinha livre trânsito no Kremlin nos tempos de Boris Yeltsin, mas que se desentendeu com Putin e está asilado no Reino Unido. Nos últimos 18 meses, dois deputados do Rússia Liberal foram assassinados em circunstâncias misteriosas.